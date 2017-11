Details zum mutmaßlichen Attentäter von New York

New York (Reuters) - Nach dem Anschlag von New York mit acht Toten sind weitere Details über den mutmaßlichen Täter bekanntgeworden.

Police investigate a vehicle allegedly used in a ramming incident on the West Side Highway in Manhattan, New York, U.S., October 31 2017. REUTERS/Andrew Kelly

Der 29-jährige Mann, den die Polizei am Dienstag niederschossen hat, stammt Behördenangaben und Medienberichten zufolge aus dem überwiegend muslimischen Usbekistan und wanderte vor sieben Jahren in die USA ein. Weil die Behörden von einem Terrorakt ausgehen und die Ermittlungen noch am Anfang stehen, wurden nur wenige Informationen bekanntgegeben. So schweigt die Polizei offiziell über die Identität des Mannes, der nach ihren Angaben mit einem Kleintransporter auf einem Radweg zahlreiche Menschen niederfuhr und dann in einen Schulbus raste.

Aus Ermittlerkreisen verlautete, der 29-Jährige sei kein US-Bürger, sein Einwanderungsstatus sei zunächst nicht klar. Die Bundesbehörden seien auf den Mann im Zusammenhang mit anderen Ermittlungen aufmerksam geworden, berichtete die “New York Times” unter Berufung auf drei Insider. Worum es dabei ging, schrieb sie nicht. Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, wollte sich dazu nicht äußern. “Es ist zu früh, um eine konkrete Antwort zu geben”, sagte er auf einer Pressekonferenz.

Der mutmaßliche Täter wurde im Februar 1988 geboren. Nach seiner Einreise in die USA lebte er vermutlich in Ohio, Florida und New Jersey. Ein usbekischer Einwanderer, der den Mann vor einigen Jahren in Florida traf, sagte der “New York Times”, dieser sei dort Lkw-Fahrer gewesen. In New Jersey habe er dann für den Fahrdienstvermittler Uber gearbeitet, sagte Kobiljon Matkarov der Zeitung. “Er war ein sehr guter Mann, als ich ihn kannte”, sagte Matkarov. “Er mochte die USA. Er schien mir sehr glücklich zu sein. ... Er wirkte überhaupt nicht wie ein Terrorist, aber ich konnte natürlich nicht in ihn hineinschauen.”

Die “Times” berichtete, der mutmaßliche Täter habe in Paterson in New Jersey gelebt, rund 40 Kilometer vom Ort des Anschlags entfernt. Am Mittwochmorgen riegelte die Polizei dort ein Gebiet ab. Paterson ist bekannt für seine große Einwandererzahl. Rund 25.000 bis 30.000 der 150.000 Einwohner sind Muslime.