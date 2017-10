Ökonomen erwarten US-Zinserhöhung erst zum Jahresende

Bangalore (Reuters) - Die US-Notenbank Fed wird laut Experten auf der Zinssitzung Ende des Monats still halten und erst im Dezember die Zügel straffen.

Federal Reserve Chairman Janet Yellen speaks during a news conference after a two-day Federal Open Markets Committee (FOMC) policy meeting, in Washington, U.S., September 20, 2017. REUTERS/Joshua Roberts

In einer am Montag veröffentlichten Umfrage unter 100 Ökonomen rechnet keiner der Fachleute mit einer Erhöhung Mitte nächster Woche. Die meisten erwarten diesen Schritt erst für Dezember. Demnach dürfte die Spanne für den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt auf 1,25 bis 1,50 Prozent steigen. Die Zentralbank hat zudem drei weitere Schritte nach oben für 2018 signalisiert. Die Experten rechnen jedoch damit, dass es nur zu zwei Erhöhungen kommen wird - auch wegen einer voraussichtlich weiter hartnäckig niedrigen Inflation in den USA.

Die noch ungeklärte Führungsfrage bei der Notenbank macht die Vorhersage laut Experten besonders schwierig. Der geldpolitische Ausblick ist mit “ungewöhnlich hoher Unsicherheit” behaftet, wie Josh Nye von der Royal Bank of Canada (RBC) sagt. Ökonomen erwarten einer jüngsten Reuters-Umfrage zufolge, dass Fed-Direktor Jerome Powell das Rennen um den Chefposten der Notenbank machen wird. US-Präsident Donald Trump will bald darüber entscheiden. Auch Amtsinhaberin Janet Yellen und der Ökonomieprofessor John Taylor sind demnach noch in der engeren Auswahl. Fed-Beobachter Christian Keller von Barclays rechnet damit, dass letztlich der Verlauf der US-Konjunktur den weiteren Zinskurs stärker beeinflussen wird als die Fed-Personalie: “Dies ist unabhängig davon, wer nun nominiert wird”, so der Ökonom. Yellens Amtszeit läuft noch bis Anfang Februar 2018.