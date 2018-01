Zahlungsabwickler aus Brasilien stemmt Milliarden-Börsengang

Sao Paulo (Reuters) - Der brasilianische Zahlungsabwickler PagSeguro Digital hat einem Insider zufolge einen milliardenschweren Börsengang in den USA gestemmt.

Das Unternehmen nahm bei seiner Neuemission 2,7 Milliarden Dollar ein, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag sagte. Der Ausgabepreis habe 21,50 Dollar betragen. Er habe damit über der Preisspanne von 17,50 bis 20,50 Dollar gelegen. Die Emission sei rund zehnfach überzeichnet gewesen. Die Firma will am Mittwoch an der New Yorker Börse ihr Debüt feiern. Bei PagSeguro war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Es ist der größte Börsengang eines brasilianischen Unternehmens seit April 2013. Damals brachte das staatliche kontrollierte Geldhaus Banco do Brasil seine Versicherungssparte BB Seguridade Participacoes an die Börse.