Trump droht Pakistan mit Zahlungsstopp

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat Pakistan wegen mangelnder Hilfe im Kampf gegen den Terror angegriffen und mit einer Kürzung von Hilfszahlungen gedroht.

U.S. Secretary of State Rex Tillerson (R) meets with Pakistan's Foreign Minister Khawaja Muhammad Asif at the State Department in Washington, U.S., October 4, 2017. REUTERS/Yuri Gripas - RC181596BD70

Törichterweise hätten die USA in den vergangenen 15 Jahren Pakistan mit mehr als 33 Milliarden Dollar unterstützt, erklärte Trump am Montag per Twitter. Aber Pakistan habe nichts als Lügen und Täuschungen geliefert und die US-Führung für dumm verkauft. “Sie bieten Terroristen Zuflucht, die wir in Afghanistan mit wenig Hilfe jagen. Damit ist Schluss!”

Es war zunächst unklar, was die Kritik von Trump ausgelöst hat. Die “New York Times” hatte am Freitag berichtet, dass Trump ernsthaft erwäge, 255 Millionen Dollar nicht an Pakistan auszuzahlen. Hintergrund solle sein, dass Pakistan den USA Zugang zu einem Inhaftierten mit Taliban-Verbindungen verweigere, der möglicherweise Informationen zu einer amerikanischen Geisel in der Region liefern könnte.

Der pakistanische Außenminister Khawaja Asif teilte mit, eine zügige Antwort vorbereiten zu wollen. “Wir werden, so Gott will, auf Präsident Trumps Tweet in Kürze reagieren. Wir werden die Welt die Wahrheit wissen lassen (und) den Unterschied zwischen Fakten und Fiktion”, schrieb er auf Twitter.

Pakistan argumentiert, dass es zahlreiche Militäroperationen gestartet habe, um militante Gruppen zu vertreiben. Dabei und bei Anschlägen seien seit 2001 rund 17.000 Pakistani getötet worden. Das Verhältnis zwischen den beiden Längern ist seit längerer Zeit angespannt.