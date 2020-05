US-Industrie bremst Produktion wegen Corona in Rekordtempo

FILE PHOTO: Jacob Bailey conducts assembly on an SUV chassis at the General Motors Assembly Plant in Arlington, Texas June 9, 2015. REUTERS/Mike Stone

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat wegen der Corona-Krise ihre Produktion so stark gedrosselt wie noch nie.

Die Betriebe stellten im April 13,7 Prozent weniger her als im Vormonat, wie die Notenbank (Fed) am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 13,0 Prozent gerechnet, nachdem es bereits im März einen Einbruch von 5,5 Prozent gegeben hatte. Die gesamte Produktion - zu der auch Versorger und Bergbau beitragen - schrumpfte mit 11,2 Prozent so stark wie noch nie in der seit 101 Jahren veröffentlichten Statistik.

Der Kampf gegen die Corona-Krise hat Lieferketten unterbrochen und die Nachfrage in den Keller gedrückt. Viele Experten rechnen erst in der zweiten Jahreshälfte mit einer Belebung. Im wichtigen Bundesstaat New York zeichnet sich zumindest ein Ende der Abwärtsspirale ab: Der entsprechende Konjunkturindex der regionalen Notenbank kletterte im Mai spürbar. “Der Anstieg der Industriestimmung im Großraum New York kann auf erste Lockerungsmaßnahmen zurückgeführt werden”, sagte Helaba-Experte Ulrich Wortberg. “Noch aber liegt der Index tief im Minusbereich, so dass eine Konjunkturerholung nicht abgeleitet werden kann.”

Die Industrie, die etwa elf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt der weltgrößten Volkswirtschaft beiträgt, war bereits vor der verschärften Corona-Krise schlecht in Form. Dazu trugen die Probleme des Flugzeugbauers Boeing mit seinem Modell 737 MAX ebenso bei wie der Preiskrieg der Öl-Staaten Russland und Saudi-Arabien, der den amerikanischen Förderfirmen mit der kostspieligeren Fracking-Technik zu schaffen macht.