Merkel fordert nach Charlottesville harten Kampf gegen Rechtsextreme

Flowers and a photo of car-ramming victim Heather Heyer lie at a makeshift memorial in Charlottesville, Virginia.

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen entschiedenen weltweiten Kampf gegen Rechtsextremismus gefordert.

"Das ist schrecklich, das ist böse", sagte Merkel am Montag im Interview mit Phoenix und Deutschlandfunk zu den Vorfällen im amerikanischen Charlottesville. "Das ist rassistische rechtsextreme Gewalt. Dagegen muss mit aller Kraft und aller Eindeutigkeit vorgegangen werden, egal wo auf der Welt das ist", sagte Merkel. Sie warnte aber vor Überheblichkeit in der Beurteilung der Vorfälle in den USA. Denn auch in Deutschland gebe es erhebliche Probleme. So berichte der Zentralrat der Juden etwa über einen wachsenden Antisemitismus. Diese Probleme müsse man angehen, bevor man auf andere zeige, mahnte die Kanzlerin.

Bei einer Demonstration von Rechtsextremisten in Charlottesville waren am Samstag eine Frau getötet und Dutzende weitere Menschen verletzt worden. Merkel hob sich wie zuvor ihr Sprecher mit ihren Äußerungen von US-Präsident Donald Trump ab, der Hass und Fanatismus von "vielen Seiten" angeprangert hatte. Dafür bekam Trump viel Kritik auch aus seiner republikanischen Partei. Das Präsidialamt hatte darauf später reagiert und erklärt, Trump habe damit auch die "white supremacist"-Bewegung, den Ku Klux Klan und Neonazi-Gruppen eingeschlossen.