US-Repräsentantenhaus bewilligt Katastrophenfonds für Puerto Rico

Cars drive past a mudslide left by Hurricane Maria pushed onto a road near Guayama, Puerto Rico October 12, 2017. REUTERS/Lucas Jackson - RC1938228F10

(Reuters) - Das US-Repräsentantenhaus hat am Donnerstag Katastrophenhilfen im Umfang von 36,5 Milliarden Dollar für die von den jüngsten Wirbelstürmen besonders stark getroffenen Gebiete bewilligt.

Mit 353 zu 69 Stimmen gab die von den Republikanern dominierte Kammer die Gelder frei, von denen auch Puerto Rico profitieren wird. Es wird damit gerechnet, dass der Senat in den kommenden Wochen nachzieht. Puerto Rico hat US-Präsident Donald Trump immer wieder vorgeworfen, nicht genügend für das US-Außengebiet zu tun. Am Donnerstag rief der Präsident dann mit einem Tweet weitere Verärgerung hervor, in dem er davon sprach, dass die US-Katastrophenschutzhelfer nicht auf ewig in Puerto Rico helfen könnten.

Die Öffentliche Hand Puerto Ricos sitzt auf einem 72 Milliarden Dollar hohen Berg an Schulden. Im Mai beantragte die Insel mit 3,4 Millionen Einwohnern daher eine Art Insolvenz. Die Wirbelstürme haben nun das komplette Stromnetz lahmgelegt und die Infrastruktur stark beschädigt.