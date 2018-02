Weiterer US-Spitzendiplomat verlässt Außenministerium

Washington (Reuters) - Dem US-Außenministerium kehrt ein Jahr nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump ein weiterer Topdiplomat den Rücken.

Der Staatssekretär für politische Angelegenheiten, Tom Shannon, trete aus persönlichen Gründen von seinem Posten ab, teilte das Ressort von Minister Rex Tillerson am Donnerstag mit. Der 60-Jährige selbst erklärte, er wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und eine Bilanz seines bisherigen Lebens ziehen. Shannon war mehr als 34 Jahre lang Diplomat und diente unter sechs Präsidenten und zehn Ministern. In dem jetzigen Posten kommt er nach Tillerson und dessen Stellvertreter in der Hierarchie des Außenamtes an dritter Stelle.

Seit Trump vor einem Jahr Präsident wurde, haben immer wieder hochrangige Diplomaten ihre Jobs hingeworfen. Dabei gibt es im Moment zahlreiche internationale Krisen, etwa den Atomkonflikt mit Nordkorea. Mitarbeitern zufolge ist die Stimmung in dem Ministerium schlecht. Viele Diplomaten würden herausgedrängt, während es für unbesetzte Posten keine Nominierungen oder keine Bestätigung des Kongresses gebe.