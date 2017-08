Trump sieht Beziehungen zu Russland auf historischem Tief

FILE PHOTO - U.S. President Donald Trump shakes hands with Russian President Vladimir Putin during the their bilateral meeting at the G20 summit in Hamburg, Germany July 7, 2017.

Washington (Reuters) - Die Beziehungen der USA zu Russland sind Präsident Donald Trump zufolge so schlecht wie nie zuvor.

Nach den vom Kongress vorangetrieben Sanktionen habe das Verhältnis ein "beispielloses und sehr gefährliches Tief" erreicht, twitterte Trump am Donnerstag. Er hatte das Sanktionsgesetz am Mittwoch nur unter Protest unterzeichnet. Trump war eigentlich mit dem Ziel angetreten, das Verhältnis zu Russland zu verbessern. Ein Präsidialamtssprecher in Moskau erklärte, Russland werde seine Interessen schützen und verteidigen.

Trump machte für die Lage den Kongress verantwortlich, wo seine eigene Republikanische Partei in beiden Kammern eine Mehrheit hat. Dieser bekomme noch nicht mal eine Gesundheitsreform zustande, erklärte Trump. Das Gesetz zu den neuen Sanktionen beschneide seine Kompetenzen in der Außenpolitik. Mit den Maßnahmen soll Russland für die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und wegen der mutmaßlichen Einflussnahme auf den US-Präsidentenwahlkampf über bereits existierende Sanktionen hinaus bestraft werden. Das Gesetz wurde im Kongress von Angeordneten beider Parteien unterstützt.

Die russische Führung bekräftigte ihre Kritik. Die Sanktionspolitik sei "kurzsichtig, unrechtmäßig und hoffnungslos", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Ministerpräsident Dmitri Medwedew hatte kurz nach Verhängung der neuen Sanktionen erklärt, diese bedeuteten einen Handelskrieg. "Die Hoffnung, dass sich unsere Beziehungen zur neuen US-Regierung verbessern würden, hat sich erledigt."

Die Regierung in Moskau hatte bereits nach Zustimmung des Kongresses vor einer Woche die USA angewiesen, ihr Personal in den diplomatischen Vertretungen in Russland um mehr als die Hälfte zu verringern. Experten werteten dies als eher zurückhaltende Reaktion. Nach ihrer Einschätzung dürfte Präsident Wladimir Putin vor harten wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen zurückschrecken, um sich angesichts der schwächelnden Konjunktur nicht ins eigene Fleisch zu schneiden. 2018 steht in Russland die Präsidentenwahl an.

Unklar ist, wie konsequent Trump die Strafmaßnahmen umsetzen wird. Er hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Beziehungen zu Russland zu verbessern. Bislang hatte er damit keinen Erfolg, was auch an immer neuen Enthüllungen in der Affäre um eine mutmaßliche Beeinflussung des US-Präsidentschaftswahlkampfes zugunsten Trumps liegt. Nach Trumps Ansicht weist das Sanktionspaket erhebliche Mängel auf und ist teilweise verfassungswidrig. Unterzeichnet habe er es nur um der nationalen Einheit willen.