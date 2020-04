Trump - Erwarte Förderkürzung von Russland und Saudi-Arabien

Washington/Dubai, 02. Apr (Reuters) - US-Präsident Donald Trump erwartet nach eigenen Angaben eine Kürzung der Öl-Förderung durch Russland und Saudi-Arabien, die gegenwärtig einen Preiskrieg führen. Er habe mit dem saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman gesprochen, der wiederum mit Präsident Wladimir Putin gesprochen habe, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter here. Er "erwarte und hoffe", dass beide die Förderung um zehn Millionen Barrel kürzen, möglicherweise sogar um bis zu 15 Millionen Barrel. Die staatliche saudiarabische Nachrichtenagentur SPA bestätigte das Telefonat. Die Regierung des Königreichs habe zu einer Dringlichkeitssitzung der "Opec+"-Staaten aufgerufen, zu denen auch Russland gehört. (Reporter: Tim Ahmann und Alaa Swilam geschrieben von Scot W. Stevenson redigiert von Georg Merziger Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2888 5168 oder +49 69 7565 1236)

