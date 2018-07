Trump irritiert mit Äußerung über Einmischung Russlands

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch mit Äußerungen über eine Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf für Verwirrung gesorgt.

U.S. President Donald Trump addresses a cabinet meeting as Secretary of State Mike Pompeo listens at the White House in Washington, U.S., July 18, 2018. REUTERS/Leah Millis

Zwei Tage nach seinem auch in den eigenen Reihen umstrittenen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin antwortete Trump auf die Frage von Journalisten, ob sich Russland weiterhin in den USA einmische: “Nein.” Dazu schüttelte Trump den Kopf. Der US-Präsident widersprach damit erneut dem eigenen Geheimdienst. Wenige Stunden später allerdings teilte das US-Präsidialamt mit, Trump habe keineswegs erklärt, dass Russland sich nicht länger einmische. Der Präsident habe vielmehr “Nein” gesagt, weil er keine weiteren Fragen mehr habe beantworten wollen, sagte Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders vor Journalisten. “Der Präsident hat Wladimir Putin klargemacht, dass er sich aus US-Wahlen heraushalten soll.”

Trump und seine Regierung arbeiteten sehr hart daran, sicherzustellen, dass Russland nicht in der Lage sei, sich in US-Wahlen einzumischen, wie es das in der Vergangenheit getan habe, sagte Sanders. Trump sei davon überzeugt, dass Russland das erneut versuchen würde. “Wir glaube, dass die Bedrohung seitens Russlands noch immer besteht.”

Trump hatte am Mittwoch das Gipfeltreffen abermals verteidigt und “viele positive Dinge” angekündigt. Zugleich versuchte er via Kurznachrichtendienst Twitter, die Kritik nach dem Treffen mit Verweisen auf Erfolge seiner Präsidentschaft in der US-Wirtschaft zu mildern. Zuvor hatte er seine vielfach kritisierten Äußerungen zur russischen Einmischung in die US-Wahl als Missverständnis dargestellt. Er habe sich bei der Pressekonferenz mit Putin falsch ausgedrückt.

Trump hatte auf der Pressekonferenz mit Putin am Montag ungeachtet der Erkenntnisse der US-Geheimdienste Russland von einer Einmischung in den US-Wahlkampf freigesprochen. Am Dienstag ruderte er zurück: Er habe sagen wollen, dass er keinerlei Grund sehe, warum es nicht Russland gewesen sei, das sich in die Wahl eingemischt habe.