Verletze bei Schießerei in High School in Maryland

New York (Reuters) - Bei einer Schießerei in einer High School im US-Bundesstaat Maryland sind am Dienstag Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden.

Wie viele Personen angeschossen worden seien und wie schwer sie verletzt seien, sei noch unklar, berichtete der Sender ABC News unter Berufung auf den Sheriff des Bezirks St. Mary’s County. Vertreter der Schule in der Ortschaft Great Mills erklärten, dass das Schulgelände abgeriegelt und der Vorfall unter Kontrolle sei. Great Mills liegt rund 110 Kilometer südlich von Washington.

Erst am 14. Februar hatte ein Bewaffneter 17 Menschen in einer Schule in Parkland im Bundesstaat Florida erschossen. Dies hat eine landesweite Debatte über eine Verschärfung der Waffengesetze entfacht. Für kommenden Sonntag haben Überlebende aus Parkland und mehrere Organisationen zu einem großen Protestmarsch in Washington aufgerufen, um den Druck dafür zu erhöhen.