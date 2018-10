Paketbomben verschärfen US-Wahlkampf - Trump attackiert Medien

- von Makini Brice und Jonathan Allen

U.S. President Donald Trump waves prior to departing on a trip to Wisconsin from the White House in Washington, U.S., October 24, 2018. REUTERS/Cathal McNaughton TPX IMAGES OF THE DAY

Washington/New York (Reuters) - Zehn Tage vor den US-Kongresswahlen streiten Anhänger und Gegner Donald Trumps über die Ursachen vereitelter Paketbomben-Anschläge auf Kritiker des Präsidenten.

Dabei ging es am Mittwoch um die Frage, wer die Verantwortung für die zunehmende Polarisierung von Politik und Gesellschaft trage. Trump verurteilte zwar die Angriffe, erklärte aber auch, die Medien stünden in der Verantwortung, “die endlose Feindseligkeit sowie die konstant negativen und oft feindlichen Attacken und Artikel zu stoppen”. Der Chef des Senders CNN, Jeff Zucker, hielt dagegen: “Es gibt einen totalen und völligen Mangel an Verständnis im Weißen Haus über die Schwere der fortgesetzten Angriffe auf die Medien.” Die Debatte droht die Kongresswahlen am 6. November zu überschatten. Nach Umfragen könnten Trumps Republikaner ihre Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus oder einer der beiden Kammern an die Demokraten verlieren.

Die US-Bundespolizei FBI hat mindestens acht verdächtige Pakete abgefangen. Sie waren unter anderem an Ex-Präsident Barack Obama, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, die demokratische Kongressabgeordnete Maxine Waters, aber auch an das CNN-Büro in New York adressiert. Am Donnerstag untersuchten Polizisten ein weiteres verdächtiges Päckchen in New York. Der Sender NBC berichtete, es sei an ein Restaurant im Besitz des Schauspielers Robert de Niro adressiert gewesen. Die Zwischenfälle treffen eine seit dem Amtsantritt Trumps zutiefst gespaltene Gesellschaft. Viele Amerikaner beklagen eine zunehmende Aggressivität sowohl in der politischen Debatte als auch im täglichen Zusammenleben.

NEW YORKER BÜRGERMEISTER WARNT VOR ANGRIFF AUF FREIE PRESSE

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem “Terrorakt, der darauf abzielt, unsere freie Presse und die Anführer unseres Landes durch Gewalttaten zu untergraben”. Trump verurteilte ebenso wie sein Vize Mike Pence die “versuchten Anschläge” auf “Obama, die Clintons, CNN und andere” als abscheulich. Die Täter würden mit aller Härte des Gesetzes zur Verantwortung gezogen.

Führende Demokraten kritisierten Trumps Aufruf zur Einigkeit mit Verweis auf frühere Äußerungen des Präsidenten als hohl. Erst vergangene Woche stimmte Trump in die Kritik von Republikaner ein, Demokraten würden mit Methoden des “Mobs” gegen seinen Kandidaten für das oberste US-Gericht vorgehen. Eine der Bomben war auch an den früheren CIA-Chef John Brennan adressiert. Der sagte an Trump gerichtet: “Er sollte nicht die Trommeln des Hasses, der Verbitterung und des Krieges schlagen.” Der Präsident habe zu oft Hassgefühle, wenn nicht sogar Gewalt angestachelt.

CNN-Chef Zucker sagte: “Der Präsident, und insbesondere der Pressesprecher des Weißen Hauses, sollten verstehen, dass ihre Worte Folgen haben.” CNN wird von Trump immer wieder der Verbreitung von Falschnachrichten bezichtigt.

TRUMP LOBT AUF WAHLKAMPFVERANSTALTUNG EIGENES VERHALTEN

Bei einer Wahlkampfveranstaltung am Mittwochabend im Staat Wisconsin rief Trump die Amerikaner angesichts der vereitelten Anschläge dazu auf zusammenzurücken. Er versprach, die Verantwortlichen würden aufgespürt. Offenbar in Anspielung auf seine Kritiker sagte er weiter: “Seht ihr, wie gut ich mich heute Nacht verhalte?” Weiter sagte er: “Wir alle verhalten uns sehr gut, und hoffentlich können wir es auch weiterhin so halten.”

Hinweise auf den oder die Absender der Paketbomben hat das FBI nach eigener Darstellung noch nicht. In mindestens einem Fall war in dem Paket eine Rohrbombe. Die Attacken werden als Akt des Terrorismus eingestuft. Das Bombenpaket für den früheren Generalstaatsanwalt Eric Holder konnte nicht zugestellt werden und wurde an den Absender zurückgeschickt - das Büro des Mitglieds des Repräsentantenhauses, der Demokratin Debbie Wasserman Schultz in Florida.