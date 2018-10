Facebook-Rivale Snap will Nutzer mit Kurz-Serien locken

San Francisco (Reuters) - Der Betreiber des Messengerdienstes Snapchat will seinen sinkenden Nutzerzahlen mit neuen Kurz-Serien beikommen.

The Snapchat messaging application is seen on a phone screen August 3, 2017. REUTERS/Thomas White

Im Herbst würden neue Shows - darunter auch Dokumentationsserien - eingeführt, an denen zusammen mit Hollywood-Produktionsfirmen gearbeitet werde, kündigte Snap am Mittwoch an. Snap kämpft seit einiger Zeit damit, neue Nutzer zu locken. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 52 Prozent gefallen.

Snap will bei den neuen Serien täglich eine fünfminütige Folge veröffentlichen, die auch sechs Sekunden Werbung enthält, die der Zuschauer nicht wegdrücken kann. In der vergangenen Woche wurde eine Mitteilung von Snap-Firmenchef Evan Spiegel an seine Mitarbeiter bekannt, in der er seine Strategie darlegte, um im kommenden Jahr schwarze Zahlen zu schreiben. Demnach will er unter anderem ältere Nutzer anwerben. Bislang spricht Snap vor allem Unter-30-Jährige an.

Aktuell ist Snap weit davon entfernt, die Gewinnschwelle zu knacken. Michael Nathanson vom Analysehaus MoffettNathanson geht sogar davon aus, dass die Firma im kommenden Jahr mehr als 1,5 Milliarden Dollar verliert.