Trump - Unfairer Handel hat US-Stahlindustrie dezimiert

Washington (Reuters) - Kurz vor einem Treffen mit Managern der US-Stahl- und Aluminium-Branche hat Präsident Donald Trump einen fairen Welthandel gefordert.

Die Stahl- und Aluminium-Industrie sei durch unfairen Handel sowie die Politik anderer Staaten dezimiert worden, erklärte er per Twitter am Donnerstag. Land, Arbeiter und Unternehmen dürften nicht länger übervorteilt werden. “Wir wollen freien, fairen und klugen Handel.”

Nach dem Treffen mit den Managern am Donnerstag könnte es nach Angaben aus Regierungskreisen eine Ankündigung zum weiteren Vorgehen in Handelsfragen geben. Trump hatte wiederholt klar gemacht, er könnte gegen Stahl- und Aluminium-Importe vorgehen, indem er Zölle auf Einfuhren aus China und anderen Ländern erhebe. Das hatte Besorgnis auch in Deutschland ausgelöst.