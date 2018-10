Trump reist nach Schüssen in Synagoge Dienstag nach Pennsylvania

People walk past a makeshift memorial outside the Tree of Life synagogue following Saturday's shooting at the synagogue in Pittsburgh, Pennsylvania, U.S., October 29, 2018. REUTERS/Cathal McNaughton

Washington (Reuters) - Drei Tage nach den Schüssen auf Gläubige in einer Synagoge in Pittsburgh besucht US-Präsident Donald Trump am Dienstag die Stadt in Pennsylvania.

Der Präsident wolle gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde um die Opfer trauern und die Unterstützung des amerikanischen Volkes ausdrücken, sagte die Sprecherin des US-Präsidialamtes, Sarah Sanders, am Montag in Washington. Trump werde von seiner Frau Melania begleitet. Eine Gruppe jüdischer Geistlicher hatte allerdings in einem offenen Brief Trump mitgeteilt, er sei in Pittsburgh nicht willkommen solange er nicht vollends den weißen Nationalismus verurteile.

Sanders bezeichnete das Attentat als eiskalten Massenmord und sagte, Trump habe Rassismus, Fanatismus und Hass in allen Formen verurteilt. Der Präsident hatte sich kurz nach der Tat schockiert gezeigt und seinen Besuch in Pittsburgh angekündigt, zunächst aber seinen Wahlkampf vor der Kongresswahl am 6. November fortgesetzt.

Am Samstag hatte ein antisemitischer Attentäter in der Synagoge während des Gottesdienstes um sich geschossen und elf Menschen getötet. Der 46-Jährige wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei verletzt. Am Montag wurde er unter schweren Sicherheitsvorkehrungen dem Bundesgericht in Pittsburgh vorgeführt, das seine Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann hatte im Internet wiederholt antisemitische Beiträge gepostet, auch unmittelbar vor dem Anschlag.

Der Anschlag auf die Synagoge und die an den Sender CNN und mehrere Demokraten - darunter Ex-Präsident Barack Obama und Hilary Clinton - verschärfen die Debatte über die Wortwahl Trumps. Kritiker werfen dem republikanischen Präsidenten vor, Hass zu schüren und Rechtsextremismus zu befördern. Die US-Regierung weist dies zurück.