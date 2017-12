T-Mobile US plant neues TV-Angebot und kauft Technologiefirma

New York (Reuters) - T-Mobile US will kommendes Jahr einen neuen Fernsehdienst anbieten.

A T-Mobile sign on top of a T-Mobile retail store in Manhattan, New York, U.S., September 22, 2017. REUTERS/Amr Alfiky

Die Tochter der Deutschen Telekom übernimmt dafür die Technologiefirma Layer3 TV, wie T-Mobile am Mittwoch mitteilte. Layer3 TV verbinde Fernsehen und Internet-Videos mit sozialen Medien und sei in fünf US-Städten vertreten. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt. Anfang November waren die Fusionsverhandlungen zwischen T-Mobile US, dem drittgrößte Mobilfunkanbieter in den USA, und dem Wettbewerber Sprint gescheitert. T-Mobile kündigte an, sich auf kleinere Übernahmen zu konzentrieren. Vergangene Woche gab das Unternehmen zudem ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm bekannt.

T-Mobile-US-Aktien legten 1,3 Prozent zu.