US-Bundesstaaten klagen gegen geplante T-Mobile/Sprint-Fusion

A sign for a T-Mobile store is seen in Manhattan, New York, U.S., April 30, 2018. REUTERS/Shannon Stapleton

Washington (Reuters) - Die geplante Milliardenfusion von T-Mobile US und Sprint stößt bei mehreren US-Bundesstaaten auf Widerstand.

Neun von ihnen und der Regierungsbezirk Washington DC reichten am Dienstag vor einem Bundesbezirksgericht in New York Klage ein, um den Zusammenschluss der beiden Mobilfunkanbieter zu stoppen. Sie sprachen von einem geringeren Wettbewerb und höheren Preisen für die Kunden, die im Jahr 4,5 Milliarden Dollar erreichen könnten. Die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, erklärte, in ihrem Bundesstaat bereite den Anbietern bis heute die Versorgung mit 3G Schwierigkeiten. Nichts in dem Fusionsplan garantiere eine bessere Abdeckung. “Wenn es um die Macht von Unternehmen geht, ist größer nicht immer besser.”

Ein Zusammenschluss der beiden Konzerne war in den vergangenen Jahren zwei Mal gescheitert. Die Telekom-Tochter und ihr Konkurrent Sprint haben dieses Mal für ihren Fusionsplan mit einem Volumen von 26 Milliarden Dollar die Unterstützung der Branchenaufsicht FCC signalisiert bekommen. Das Justizministerium in Washington hat jedoch noch kein grünes Licht gegeben. James und ihre neun an der Klage beteiligten Kollegen sind allesamt Demokraten. In ersten Reaktionen fand ihre Klage Zuspruch bei Parteifreunden im Kongress. Der Zusammenschluss sei “wettbewerbs-, arbeiter- und verbraucherfeindlich”, schrieb der Senator Richard Blumenthal auf Twitter.

Stellungnahmen von T-Mobile US, Sprint, der FCC und dem Justizministerium lagen zunächst nicht vor. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor von der geplanten Klage berichtet.