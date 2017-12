T-Mobile US startet milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm

Berlin (Reuters) - T-Mobile US kauft in großem Stil eigene Aktien zurück. Die Tochter der Deutschen Telekom gab am Mittwoch bekannt, eigene Anteilsscheine für bis zu 1,5 Milliarden Dollar erwerben zu wollen.

A T-Mobile sign on top of a T-Mobile retail store in Manhattan, New York, U.S., September 22, 2017. REUTERS/Amr Alfiky

Demnach erwägt auch die Deutsche Telekom, sich daran zu beteiligen. Dies würde die Position des Mutterkonzerns festigen, der mit mehr als 60 Prozent an der Nummer drei unter den US-Mobilfunkern beteiligt ist.

Einem Insider zufolge will die Telekom die Aktien aber kaufen, um ihren Anteil an der US-Tochter ungefähr stabil zu halten. T-Mobile US wolle nächste Woche anbieten, eine Anleihe im Tausch für eigene Aktien zurückzukaufen, was die Anteile der bisherigen Investoren verwässert. Die Telekom wolle die Aktien nach und nach erwerben, Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres, sagte die mit den Plänen vertraute Person.

Anfang November waren die Fusionsverhandlungen zwischen T-Mobile US und dem Wettbewerber Sprint gescheitert.