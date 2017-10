Zeitung - Fusion von US-Telekom-Tochter und Sprint geplatzt

Bangalore, 30. Okt (Reuters) - Eine mögliche Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem US-Mobilfunkkonzern Sprint ist einem Zeitungsbericht zufolge vom Tisch. Der japanische Sprint-Großaktionär SoftBank werde der Deutschen Telekom vorschlagen, die Verhandlungen abzubrechen, berichtete das japanische Wirtschaftsblatt Nikkei am Montagabend. Grund sei Uneinigkeit über die künftigen Eigentumsverhältnisse. Bei SoftBank, Sprint und T-Mobile waren zunächst keine Kommentare zu erhalten.

T-Mobile US und Sprint sind die Nummer drei und vier auf dem US-Mobilfunkmarkt. Seit Wochen war in Medien über Fortschritte bei den Fusionsverhandlungen berichtet worden.

Aktien von T-Mobile US gaben in Folge des Nikkei-Berichts an den US-Börsen um rund 4,5 Prozent nach, Sprint verloren 7,5 Prozent. Papiere der Deutschen Telekom gaben im späten Frankfurter Handel 1,3 Prozent nach.