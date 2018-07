Tesla schafft 5000 Model-3-Autos in einer Woche

San Francisco (Reuters) - Der Elektroauto-Pionier Tesla hat nach Informationen aus der Belegschaft sein aktuelles Produktionsziel für den Hoffnungsträger Model 3 erreicht.

A Tesla sales and service center is shown in Costa Mesa, California, U.S. June 28, 2018. REUTERS/Mike Blake

Das 5000. Auto innerhalb einer Woche sei am Sonntagmorgen wenn auch einige Stunden nach der von Konzernchef Elon Musk gesetzten Frist vom Band gelaufen, sagten zwei Beschäftigte der Fabrik der Nachrichtenagentur Reuters. “Ich denke, wir sind jetzt ein echtes Autounternehmen geworden”, schrieb Musk in einer E-Mail an Beschäftigte, die Reuters vorliegt. “Es war ziemlich hektisch”, sagte ein Werksarbeiter. Ein Kollege berichtete von “einer großen Feier”, nachdem das 5000. Auto fertig produziert worden sei.

Tesla befindet sich nach Meinung von Experten am Scheideweg: Vom Erfolg der Serienfertigung beim Model 3 hängt ab, ob sich das Unternehmen mit rund 40.000 Beschäftigten vom unrentablen Nischenplayer zum profitablen Automobilhersteller wandeln kann. Der ehrgeizige Milliardär Musk versuchte seit Monaten mit aller Kraft, das Produktionsziel zu erreichen und legte dazu auch selbst Hand an. Er übernachtete zeitweise sogar in der Fabrik, um Schwachstellen in der automatisierten Produktion zu beheben.

Als das nicht reichte, die “Produktionshölle”, wie er es selbst nannte, zu beseitigen, ließ er auf einem Parkplatz neben dem Werk in Fremont ein zwei Fußballfelder großes Zelt für eine neue Montagelinie errichten. “Ein neues Gebäude war unmöglich und so bauten wir in zwei Wochen ein riesiges Zelt”, begründete Musk den Bau via Twitter. Viele Analysten bezweifeln jedoch, ob das reicht, um dauerhaft 5000 Autos pro Woche zu produzieren.