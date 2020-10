Tesla mit fünftem Quartalsgewinn in Folge und Rekordumsatz

The company logo of Tesla cars is seen on the V3 supercharger equipment during the presentation of the new charge system in the EUREF campus in Berlin, Germany September 10, 2020. REUTERS/Michele Tantussi/Files

New York (Reuters) - Der Elektroautopionier Tesla hat das fünfte Quartal in Folge einen Gewinn eingefahren und mitten in der Corona-Pandemie einen Rekordumsatz erzielt. Der Nettogewinn belief sich im dritten Geschäftsquartal auf 331 Millionen Dollar, wie das Unternehmen aus dem kalifornischen Fremont am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse schossen um gut 39 Prozent auf f

ast 8,8 Milliarden Dollar in die Höhe. Tesla profitierte zum einen vom Verkauf von CO2-Guthaben an andere Autobauer, die damit ihre eigenen Emissionswerte für das Erreichen von CO2-Zielen ausgleichen. Zum anderen lieferte Tesla im Berichtszeitraum mit 139.300 Autos so viele Fahrzeuge aus wie noch nie in einem Quartal.

Der Konzern bekräftigte sein Ziel, bis Ende des Jahres eine halbe Million Autos auszuliefern - wofür er allerdings den Absatz im vierten Quartal noch deutlich steigern müsste. Gegen Ende des dritten Quartals hatte Konzernchef Elon Musk persönlich die Belegschaft zu Rekordauslieferungen angetrieben. Die Kapazitäten für die 500.000 Autos stünden dafür bereit, betonte Tesla am Mittwoch. Allerdings sei es schwieriger geworden, das Ziel zu erreichen. Es hänge vor allem vom Model Y und der Produktion in Shanghai ab.

Tesla zieht auch im brandenburgischen Grünheide bei Berlin eine Fabrik hoch. Der Konzern sei auf Kurs, von dort wie geplant 2021 Autos produzieren und ausliefern zu können, erklärte Tesla.

Tesla-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um 4,3 Prozent. Im Verlauf des Jahres haben sie bereits rund 400 Prozent zugelegt.