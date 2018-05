Elektrowagen-Pionier Tesla kündigt Umstrukturierung an

Bangalore (Reuters) - Der Elektroauto-Hersteller Tesla plant eine Umstrukturierung.

FILE PHOTO: A man looks at a Tesla Model S car at its showroom in Beijing, China January 29, 2014. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Er wolle eine “gründliche Reorganisation”, schrieb Firmenchef Elon Musk in einem am Montag bekanntgewordenen Memo an die Mitarbeiter. Er wolle in diesem Zusammenhang flachere Hierarchien schaffen und so die Kommunikation verbessern, Funktionen zusammenfassen und andere Aktivitäten beschneiden.

Über das Papier hatte zuerst das “Wall Street Journal” berichtet. Tesla ist nach Jahren des Wachstums und Erfolgs in unruhiges Fahrwasser geraten. In der Branche werden die jüngsten Produktionszahlen mit Skepsis gesehen, außerdem hat es mehrere Unfälle mit Tesla-Autos gegeben, die Zweifel an der Sicherheit des eingebauten Autopiloten aufkommen ließen.