Tesla zieht in Börsenindex S&P 500 ein - Aktie legt neun Prozent zu

The logo of Tesla is seen at a Tesla Supercharger station in Dietikon, Switzerland October 21, 2020. REUTERS/Arnd Wiegmann

(Reuters) - Der Elektroauto-Pionier Tesla zieht in den S&P 500 ein.

Wie S&P Dow Jones Indices am Montag mitteilten, soll das Unternehmen am 21. Dezember vor Handelsbeginn in den Börsenindex aufgenommen werden. Mit einer Marktkapitalisierung von 380 Milliarden Dollar ist Tesla eines der wertvollsten Unternehmen an der Wall Street. Mit einem besonders positiv ausgefallenen Quartalsbericht im Juli hatte Tesla die letzte große Hürde für die Aufnahme in das viel beachtete Börsenbarometer genommen. Der Schritt wird von Beobachtern als maßgeblicher Erfolg für Konzernchef Elon Musk gewertet. Tesla-Aktien legten nach der Mitteilung im nachbörslichen Handel neun Prozent zu.