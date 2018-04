Trump nennt Ex-FBI-Chef vor Buchveröffentlichung "Schleimbeutel"

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat mit einem persönlichen Angriff gegen James Comey auf die bevorstehende Veröffentlichung eines Enthüllungsbuchs des gefeuerten FBI-Chefs reagiert. Comey sei “ein schwacher und lügnerischer Schleimbeutel” (engl. “weak and untruthful slime ball”), schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Comey habe unter Eid gelogen und sei ein furchtbarer Chef der Bundesermittlungsbehörde gewesen. “Es war für mich eine große Ehre, Comey zu feuern!” Das Buch des Ex-FBI-Chefs erscheint am Dienstag. Zeitungen wie die “Washington Post” und die “New York Times” schrieben am Freitag in ersten Rezensionen, darin zeichne Comey ein wenig schmeichelhaftes Bild des Präsidenten.

FILE PHOTO: Former FBI Director James Comey testifies before a Senate Intelligence Committee hearing on Russia's alleged interference in the 2016 U.S. presidential election on Capitol Hill in Washington, U.S., June 8, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Trump hat Comey wiederholt angegriffen, jedoch noch nie so scharf. Comey selbst sagte in einem am Freitag ausgestrahlten Interview des Senders ABC, Trump sei aufbrausend, fühle sich immer angegriffen und sei mehr an seinem Image interessiert als an der mutmaßlichen russischen Einmischung in den Wahlkampf 2016. Bereits im Juni hatte Comey bei einer Kongressanhörung schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten erhoben: Trump habe ihn entlassen, um die FBI-Ermittlungen zu Russland zu untergraben, sagte er vor dem Geheimdienstausschuss.

Nach der Entlassung Comeys im Mai 2017 setzte das Justizministerium Robert Mueller als Sonderermittler in der Russlandaffäre ein. Trump hat die Ermittlungen als Hexenjagd bezeichnet und geheime Absprachen mit der Regierung in Moskau zur Wahl 2016 verneint. Muellers Ermittlungen dauern an. In Washington wurde zuletzt spekuliert, dass Trump ihn feuern lassen könnte.