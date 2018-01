Arzt bescheinigt Trump guten Gesundheitszustand

Washington (Reuters) - Der Arzt des US-Präsidialamtes hat US-Präsident Donald Trump eine ausgezeichnete Gesundheit bescheinigt.

U.S. President Donald Trump boards Air Force One upon departure from Joint Base Andrews in Maryland, U.S., January 12, 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

Die Untersuchung am Freitag sei außergewöhnlich gut gelaufen, teilte Ronny Jackson im Anschluss mit. Zu Einzelheiten wolle er sich am Dienstag äußern. Trump habe etwa drei Stunden mit Militärärzten im Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda verbracht. “Der Präsident erfreut sich ausgezeichneter Gesundheit”, erklärte Jackson.

Für den 71-jährigen Trump, der seit fast einem Jahr im Amt ist, war es die erste Routineuntersuchung als Präsident. Sie wurde Anfang Dezember angekündigt, nachdem Trump in der Rede, in der er die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt verkündete, teilweise undeutlich sprach. Trumps Gesundheitszustand war wiederholt Gegenstand von Spekulationen. Mehrfach stellten Kritiker seine geistige und körperliche Eignung für das Amt des Staatsoberhauptes infrage. Befeuert wurde die Debatte zuletzt durch Michael Wolff, den Autor des Trump-kritischen Buches “Fire and Fury: Inside the Trump White House”. Wolff sagte, Trump fehle die mentale Fitness, um das Amt des Präsidenten auszuüben.

Das US-Präsidialamt legt fest, welche Ergebnisse der Untersuchung der Öffentlichkeit vorgelegt werden. Trump ist nicht zur Veröffentlichung gezwungen. Es wird allerdings erwartet, dass Jackson am Dienstag Fragen von Journalisten beantworten wird.

Das US-Präsidialamt hatte im Vorfeld klar gemacht, dass die Geisteskraft von Trump nicht untersucht wird. Es ist nicht bekannt ob die Gesundheitschecks früherer Präsidenten auch den Geisteszustand umfassten. Bei Ronald Reagan wurde fünf Jahre nach dem Ende seiner Präsidentschaft Alzheimer diagnostiziert. Bekanntgegeben wurden bislang Basisangaben wie Gewicht, Blutdruck und Cholesterinwerte.

Trump selbst hatte sich am Donnerstag zuversichtlich gezeigt, dass der Gesundheitstest gut ausfallen werde. “Ich wäre sehr überrascht, wenn es nicht so wäre”, sagte er. Sollte sein Test schlecht ausfallen, wäre die Börse nicht glücklich, sagte Trump mit einem Lächeln.