Regierungsarzt attestiert Trump körperliche und geistige Gesundheit

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump ist nach Einschätzung seines Amtsarztes körperlich und geistig fit.

Die jüngste Untersuchung habe ergeben, dass Trump sich insgesamt einer exzellenten Gesundheit erfreue, erklärte der offizielle Mediziner im Weißen Haus, Ronny Jackson, am Dienstag vor Journalisten. Trump komme zugute, dass er sein ganzes Leben auf Tabak und Alkohol verzichtet habe. Bei einem Test zu seinen mentalen Fähigkeiten habe er gut abgeschnitten. “Der Präsident ist geistig sehr klar.” Er sei seinen Aufgaben gewachsen.

Jackson hatte Trump am Freitag untersucht und ihm schon unmittelbar danach eine ausgezeichnete Gesundheit bescheinigt.[nL8N1P802K] Das US-Präsidialamt hatte klargemacht, dass die Geisteskraft Trumps nicht untersucht wird. Dem Mediziner zufolge bestand Trump selbst auf den Test. In den Tagen zuvor hatte ein Enthüllungsbuch über Trumps Präsidentschaft zu Diskussionen über seine geistige Fitness geführt. In dem Buch wird Trump als kindlich und sprunghaft beschrieben. Jackson erklärte weiter, der 71-Jährige habe gute Aussichten, den Rest seiner Amtszeit sowie im Fall einer Wiederwahl auch weitere vier Jahre fit genug für die Anforderungen dieses Amtes zu bleiben.