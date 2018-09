Richter Kavanaugh beteuert in emotionalem Auftritt Unschuld

Washington (Reuters) - In einem emotionalen Auftritt vor US-Senatoren hat der konservative Spitzenjurist Brett Kavanaugh den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung zurückgewiesen.

“Ich schwöre heute, unter Eid, vor dem Senat und dem Land, vor meiner Familie und vor Gott, dass ich dieses Verbrechens unschuldig bin”, sagte der Karriere-Jurist, der nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump auf Lebenszeit an den Obersten Gerichtshof berufen werden soll, am Donnerstag vor dem Justizausschuss des Senats. Kavanaugh klang in manchen Momenten seiner Aussage empört und wütend, in anderen kämpfte er mit den Tränen. Er sei das Opfer eines grotesken Rufmords und werde sich nicht aus dem Berufungsverfahren für den Supreme Court zurückziehen, sagte er den Senatoren.

Vor ihm hatte die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford den Senatoren geschildert, wie sie als Teenager von dem jetzigen Richterkandidaten bedrängt worden sei. Den Tränen nahe und mit zitternder Stimme sagte sie in der live im TV übertragenen Anhörung: “Brett hat mich gepackt und versucht, meine Kleider herunterzureißen. Es war nicht leicht für ihn, weil er betrunken war und ich einen einteiligen Badeanzug unter meiner Kleidung trug. Ich habe gedacht, dass er mich vergewaltigen will. Ich habe versucht, um Hilfe zu schreien.”

Kavanaugh habe ihr den Mund zugehalten, sagte Blasey Ford. “Das hat mir am meisten Angst gemacht. Es war schwer für mich, Luft zu holen. Ich habe gedacht, dass Brett mich versehentlich töten könnte.” Sie leide bis heute an Angstzuständen und Klaustrophobie. Am besten in Erinnerung geblieben sei ihr das schallende Gelächter von Kavanaugh und dessen Freund.

Sie habe sich zu der Aussage entschlossen, weil sie es für ihre staatsbürgerliche Pflicht halte, sagte die Psychologieprofessorin an der Universität von Palo Alto in Kalifornien. Sie sei sich zu 100 Prozent sicher, dass es Kavanaugh gewesen sei, der sie in der High-School-Zeit angegriffen habe. Sie spreche als unabhängige Person und werde von niemandem instrumentalisiert. Auch zwei andere Frauen haben Kavanaugh sexuelle Übergriffe in den 80er Jahren vorgeworfen

Präsident Trump hat seinen Kandidaten bislang gegen die Vorwürfe verteidigt, am Mittwoch aber erstmals signalisiert, ihm möglicherweise doch die Unterstützung zu entziehen. Nach der Anhörung schrieb er jedoch auf Twitter, Kavanaughs Aussage sei “stark, ehrlich und mitreißend” gewesen. Der Kandidat habe “Amerika gezeigt, warum ich ihn nominiert habe”. Nun müsse der Senat über die Personalie abstimmen.

Der Justizausschuss entscheidet voraussichtlich am Freitag, ob über eine Ernennung Kavanaughs im gesamten Senat abgestimmt wird. Die Demokraten forderten Trump dagegen auf, die Nominierung zurückzuziehen oder eine Untersuchung der Vorwürfe durch den FBI einzuleiten.

Die lebenslange Berufung des erzkonservativen Juristen an den Supreme Court schien bis zum Aufkommen der Vorwürfe sicher. Trump sagte, auch er selbst sei schon vielen falschen Anschuldigungen ausgesetzt gewesen. Er warf den Demokraten vor, eine Kampagne gegen Kavanaugh zu inszenieren. Die Republikaner mutmaßen, dass die Demokraten das Berufungsverfahren hinauszögern wollen in der Hoffnung, dass sie Trumps Partei bei der Kongresswahl im November die Senatsmehrheit abnehmen und so eine Ernennung Kavanaughs und damit eine nachhaltig konservative Ausrichtung des Obersten Gerichts verhindern können. Im Moment haben die Republikaner im Senat eine knappe Mehrheit.