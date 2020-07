Trump wertet Arbeitsmarktzahlen als Beleg für Stärke der Wirtschaft

REUTERS/Tom Brenner

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat die jüngste Entspannung auf dem Arbeitsmarkt als Zeichen für ein Comeback der amerikanischen Wirtschaft gewertet.

Mit Blick auf 4,8 Millionen im Juni neu geschaffene Jobs sagte Trump am Donnerstag: “Die heutige Mitteilung zeigt, dass sich die Wirtschaft mit einem Donnerschlag zurückmeldet.” Es handele sich um historische Zahlen. Die Arbeitslosenquote fiel auf 11,1 Prozent von 13,3 im Mai. Experten hatten mit einer nicht ganz so positiven Entwicklung im Juni gerechnet. In dem Monat wurden die strengen Coronavirus-Auflagen erstmals wieder gelockert.

Allerdings rudern derzeit wirtschaftsstarke Bundesstaaten wie Kalifornien, Texas und Florida zurück und schließen wegen wieder deutlich steigender Fallzahlen erneut Geschäfte und Gaststätten. Dennoch zeigte sich Trump zuversichtlich, dass die Zahlen auch in den kommenden Monaten gut ausfallen würden. Der Republikaner strebt im November seine Wiederwahl an. Die Pressekonferenz verließ er, ohne Fragen zu beantworten und während Regierungsmitglieder noch sprachen.

Sein Finanzminister Steven Mnuchin sagte, Trump sei bereit, mit einem neuen Gesetz für Corona-Hilfen alles dafür zu tun, um Arbeitsplätze zu erhalten und die Wirtschaft zu stützen. Es sei aber noch zu früh zu beziffern, wie viel Geld dafür benötigt werde. Es werde auch über die Möglichkeit von Hilfen auf Ebene der Bundesstaaten und der Gemeinden diskutiert, so Mnuchin.