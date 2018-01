Höhere Ticketpreise bescheren United Continental Gewinnanstieg

New York (Reuters) - Höhere Ticketpreise haben der US-Fluggesellschaft United Continental einen Gewinnanstieg beschert. Im vierten Quartal sei der Überschuss um 46 Prozent auf 580 Millionen Dollar gestiegen, teilte die Nummer drei auf dem US-Markt am Dienstag mit. Der Umsatz erhöhte sich um 4,3 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar. Im nachbörslichen Handel brach die United-Continental-Aktie jedoch um mehr als sechs Prozent ein. Die Fluggesellschaft kündigte an, trotz eines Preiskriegs mit Billigfliegern ihre Kapazitäten zu erhöhen. Dadurch könnten nach Ansicht von Analysten die Gewinnmargen von United Continental unter Druck geraten.

