Blatt - Wohl deutlich weniger Zuschauer bei Wahldebatte Biden-Trump

Los Angeles (Reuters) - Die erste TV-Debatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden hat offenbar deutlich weniger Zuschauer angelockt als vor vier Jahren.

Das Fachblatt "Hollywood Reporter" berichtete here am Mittwoch von einem Rückgang um 36 Prozent auf geschätzte 28,8 Millionen Zuschauer bei den Sendern ABC, CBS, NBC und Fox. Die Daten weiterer Sender wurden im Laufe des Tages erwartet. Die erste Debatte im Wahlkampf 2016 zwischen Trump und Hillary Clinton hatten dem Bericht zufolge 84,4 Millionen Zuschauer bei 13 Sendern verfolgt - ein Rekord in der 60-jährigen Geschichte der Wahlduelle im amerikanischen Fernsehen.

Die Debatte Biden-Trump am Dienstagabend verlief zum Teil chaotisch und war geprägt von Beleidigungen und persönlichen Angriffen.[nL8N2GR3WY] Geplant sind zwei weitere Rededuelle der Präsidentschaftskandidaten sowie ein Aufeinandertreffen ihrer Vizen.