Sanders gibt auf - Trump gegen Biden im November

FILE PHOTO: Democratic U.S. presidential candidate Bernie Sanders speaks about coronavirus in Burlington, Vermont, U.S. March 12, 2020. REUTERS/Caleb Kenna/File Photo

Washington (Reuters) - Bei dem Vorwahlkampf der Demokraten hat US-Senator Bernie Sanders den Weg für seinen Parteikollegen Joe Biden als Präsidentschaftskandidaten freigemacht.

Es sei für ihn selbst “faktisch unmöglich” noch zu gewinnen, sagte der 78-Jährige am Mittwoch in einem Livestream zu seinen Anhängern aus einem Haus im Bundesstaat Virginia. “Daher gebe ich heute die Aussetzung meines Wahlkampfes bekannt.” Damit treten im November fast sicher der 77-jährige Ex-Vizepräsident Biden und der 73-jährige republikanische Amtsinhaber Donald Trump gegeneinander an.

Trump sprach kurz nach der Ankündigung von Sanders auf Twitter here von einem "Fiasco" bei den Demokraten. Er rief die Sanders-Anhänger - "the Bernie people" - dazu auf, zu den Republikanern zu wechseln.

Daten der Stastikwebsite FiveThirtyEight zu den Vorwahlen zufolge führte Biden zuletzt in Umfragen mit 53,5 Prozent vor Sanders mit 32,5 Prozent. Der Rückzug von Sanders war nach einer Serie von Niederlagen bei den Vorwahlen am 17. März in Florida, Arizona und Illinois zwar allgemein erwartet worden. Er hatte jedoch vor kurzem noch einen Bericht über einen angeblichen Rückzug dementiert. Einige von Sanders’ Anhänger hatten ihn ermuntert, noch im Rennen zu bleiben, um Bidens Position beeinflussen zu können. Allerdings sind in den USA wegen der Coronavirus-Pandemie alle Wahlkampfveranstaltungen ausgesetzt. Auch in den Medien spielt die Abstimmung gegenwärtig kaum noch eine Rolle.

Mit dem Schritt geht bei den Demokraten auch ein teils erbittert ausgefochtener Flügelkampf zwischen den Vertretern der Gemäßigten unter Biden und den der Linken unter Sanders zu Ende. Experten zufolge ist unklar, ob sich Sanders’ Anhänger bei der eigentlichen Wahl Anfang November wirklich hinter Biden stellen werden. Der formelle Nominierungsparteitag der Demokraten findet wegen der Epidemie erst im August statt. Ursprünglich war er für Juli angesetzt.