US-Wahlleute bestimmen den Präsidenten - Vorletzter Schritt der Abstimmung

FILE PHOTO: U.S. President-elect Joe Biden announces nominees and appointees to his presidential administration during a news conference at his transition headquarters in Wilmington, Delaware, U.S., December 11, 2020. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Washington (Reuters) - In den einzelnen US-Bundesstaaten sind am Montag die Wahlleute zusammengekommen, um formell den Demokraten Joe Biden zum Präsidenten zu wählen.

Am Nachmittag stimmten etwa die sechs Vertreter von Nevada in einer virtuellen Sitzung für Biden, nachdem Amtsinhaber Donald Trump das Ergebnis dort vergeblich vor Gericht angefochten hatte. Der üblicherweise wenig beachtete Schritt bei der US-Präsidentenwahl erhält in diesem Jahr wegen Trumps unbewiesenen Vorwürfen eines massiven Betrugs eine besondere Bedeutung. Es galt als ausgeschlossen, dass genug Wahlleute mit ihren Vorgaben aus der Wahl brechen würden, um Biden den Sieg zu nehmen. Er hatte die Abstimmung am 3. November mit 306 Wahlleuten gewonnen, benötigt werden mindestens 270.

Nach der formellen Stimmabgabe der Wahlleute und den gescheiterten Klagen gegen das Ergebnis bis vor das Oberste Gericht bliebe Trump eine letzte theoretische Chance, die Abstimmung zu kippen: Der Kongress tritt am 6. Januar zusammen, um das Ergebnis zu zertifizieren. Um dies zu blockieren, wäre jedoch eine Mehrheit in jeder der beiden Kammern notwendig. Das Repräsentantenhaus wird dabei von Bidens Demokraten beherrscht. Zwar stellen Trumps Republikaner im Senat die Mehrheit. Allerdings haben viele von ihnen Bidens Sieg anerkannt. In den USA gibt es keinen Fraktionszwang. Biden soll am 20. Januar vereidigt werden.