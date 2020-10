Corona bestimmt TV-Duell der Kandidaten für US-Vizepräsidentschaft

Salt Lake City (Reuters) - Im einzigen TV-Duell der Kandidaten für die US-Vize-Präsidentschaft hat die Demokratin Kamala Harris dem republikanischen Amtsinhaber Mike Pence ein Versagen der US-Regierung im Kampf gegen das Coronavirus vorgeworfen.

In response to Kamala Harris' opening remarks about the coronavirus, Pence said: "I want the American people to know that from the very first day, President Donald Trump has put the health of America first," he said. "China is to blame for the coronavirus, and President Trump is not happy about it," he added. Morry Gash/Pool via REUTERS