SunPower - Preisverfall bei Solarmodulen gleicht Trumps Zölle aus

Los Angeles (Reuters) - Der weltweite Preisverfall bei Solarmodulen hat nach Ansicht des Großproduzenten SunPower die von der US-Regierung verhängten Importzölle von 30 Prozent weitgehend wieder ausgeglichen.

Solar panels sit on the roof of SunPower Corporation in Richmond, California March 18, 2010. REUTERS/Kim White/File Photo

Bei der Errichtung großer Kraftwerke seien die Preise zumindest um die Hälfte wieder auf das Niveau vor der Verhängung der Zölle zurückgegangen - “wenn nicht sogar vollständig”, sagte SunPower-Chef Tom Werner am Montag. SunPower stellt Solarmodule her und installiert sie auch. Das Unternehmen produziert vor allem auf den Philippinen und in Mexiko und bemüht sich darum, von den Zöllen ausgenommen zu werden.

Seit Änderungen in der Förderung von Solarenergie in China am 1. Juni sind die Preise für Solarmodule um rund zwölf Prozent gefallen. Die eigentlich für die Installation in China vorgesehenen Module sorgen für ein Überangebot auf dem Weltmarkt.