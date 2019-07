Top-US-Notenbanker für moderaten Zinsschritt Ende Juli

St. Louis Federal Reserve Bank President James Bullard speaks at a public lecture in Singapore October 8, 2018. REUTERS/Edgar Su

Frankfurt (Reuters) - Die US-Notenbank Fed sollte aus Sicht eines ihrer Spitzenvertreter die Leitzinsen im Juli nur in einem geringen Umfang senken.

Es ließe sich immer dafür argumentieren, in der Zukunft mehr zu tun, sagte der Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, dem “Wall Street Journal” laut einem am Freitag veröffentlichten Interview. “Aber ich glaube fürs Erste würde uns angesichts des Gesamtbildes eine Senkung um 25 Basispunkte in die richtige Richtung stoßen.” Für einen aggressiveren Schritt bestünde kein Anlass. Die nächste Zinssitzung der Fed ist am 30. und 31. Juli.

Der Leitzins liegt derzeit in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Die Finanzmärkte gehen fest davon aus, dass Ende Juli eine Senkung kommen wird. Es wäre der erste Schritt nach unten seit der Finanzkrise von 2008. Fed-Chef Jerome Powell nährte diese Spekulationen zuletzt bei seiner Anhörung vor dem US-Kongress. Die Währungshüter treibt unter anderem um, dass sich die Investitionstätigkeit in der Wirtschaft wegen der Unsicherheiten rund um den Handelsstreit verlangsamt.