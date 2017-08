Venezuela setzt Maduro-kritische Generalstaatsanwältin ab

Ueslei Marcelino TPX IMAGES OF THE DAY - RTS1AIZU

Venezuela's chief prosecutor Luisa Ortega Diaz is seen in front of the Public prosecutor's office in Caracas, Venezuela August 5, 2017.

Caracas (Reuters) - In Venezuela hat die von Präsident Nicolas Maduro durchgesetzte Verfassungsversammlung umgehend dessen ärgste Kritikerin, Generalstaatsanwältin Luisa Ortega, entmachtet.

Ihr soll der Prozess gemacht werden. In Lateinamerika löste das Vorgehen der mit weitreichender Machtbefugnis ausgestatteten Verfassungsversammlung Protest aus. Regierungsgegner werfen Maduro vor, mit Hilfe der Versammlung eine Diktatur anzustreben. Der südamerikanische Wirtschaftsbund Mercosur setzte Venezuelas Mitgliedschaft dauerhaft aus. Unterdessen wurde am Samstagabend der Oppositionspolitiker Leopoldo Lopez nach viertägiger Inhaftierung wieder in den Hausarrest entlassen.

Schon mit ihren ersten Beschlüssen nährte die verfassunggebende Versammlung Befürchtungen, sie solle die Macht des massiv unter Druck stehenden sozialistischen Präsidenten zementieren. Denn das neue Gremium bestimmte den regierungstreuen Menschenrechtsbeauftragten Tarek Saab zum neuen Generalstaatsanwalt. Kritiker werfen ihm vor, Übergriffe der Behörden und Amtsmissbrauch zu ignorieren.

Die abgesetzte Ortega stammt aus dem sozialistischen Lager und stand anfangs auf Maduros Seite. Sie wurde aber in den vergangenen Monaten zu seiner ärgsten Gegnerin, seit es immer wieder zu Massenprotesten gegen die Regierung kommt. Mehr als 120 Menschen wurden dabei getötet. Ortega wirft Maduro Menschenrechtsverletzungen vor und beschuldigt die Regierung, Angaben über die Beteiligung an der Wahl der Verfassungsversammlung gefälscht zu haben. Die Opposition boykottierte die Abstimmung, so dass ausschließlich Verbündete Maduros in dem Gremium sitzen, das sich am Freitag konstituierte. Es kann das Parlament auflösen, in dem die Opposition die Mehrheit hat, und soll für zwei Jahre amtieren.

Der Maduro-treue Oberste Gerichtshof teilte der Verfassungsversammlung mit, dass Ortega die "Anordnung von gravierendem Fehlverhalten" vorgeworfen wird. Einzelheiten wurden nicht genannt. Ortegas Büro wurde von bewaffneten Einsatzkräften der Nationalgarde umstellt. Die Juristin sagte, einer der Offiziere habe sie mit seinem Schutzschild geschlagen, als sie in ihr Büro haben gehen wollen.

Der Oppositionspolitiker Lopez wurde nach Angaben seiner Frau wieder aus der Haft entlassen. Er war wegen seiner führenden Rolle bei Protesten gegen die Regierung im Jahr 2014 zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Erst im Juli wurde er vom Gefängnis in den Hausarrest entlassen und am Dienstag wie auch der Oppositionspolitiker Antonio Ledezma wieder in ein Militärgefängnis überstellt. Ledezma war bereits am Freitag aus dem Gefängnis wieder in den Hausarrest entlassen worden.

KRITIK VON SÜDAMERIKANISCHEN NACHBARN

Wegen der Einsetzung der Verfassungsversammlung wächst der internationale Druck. Nachdem zunächst die USA Sanktionen verhängt hatten, setzte der Wirtschaftsbund Mercosur Venezuelas Mitgliedschaft dauerhaft aus.

Die Außenminister von Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay forderten Maduro zudem auf, Häftlinge freizulassen und einen politischen Übergang einzuleiten. Der argentinische Ressortchef Jorge Faurie sagte: "Es ist schlecht, einen Bruder vor die Tür zu setzen." Man sei von dem Schritt aber überzeugt, weil die Entwicklung in Venezuela sehr wehtue. Auch aus dem benachbarten Kolumbien kam massive Kritik. Die Entlassung Ortegas sei der erste diktatorische Akt einer unrechtmäßigen Verfassungsversammlung, twitterte Staatschef Juan Manuel Santos. Chiles Präsidentin Michelle Bachelet sprach von einem weiteren Schritt des Zusammenbruchs der Demokratie in Venezuela.