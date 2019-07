Karlsruher Richter erklären Bankenaufsicht durch die EZB für verfassungsgemäß

FILE PHOTO: A man walks towards the European Central Bank (ECB) headquarters in Frankfurt, Germany, July 25, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski/File Photo

Karlsruhe (Reuters) - Die Aufsicht der EZB über die großen Banken der Euro-Zone und die Schaffung einer europäischen Behörde für die Abwicklung maroder Institute sind mit dem Grundgesetz vereinbar.

Das entschied das Bundesverfassungsgericht am Dienstag in seinem Urteil zur europäischen Bankenunion. Gleichzeitig mahnte der Zweite Senat unter Vorsitz von Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle die strikte Einhaltung der Regeln an. “Die Regelungen zur Europäischen Bankenunion schöpfen den vorgegebenen Rechtsrahmen sehr weitgehend aus, überschreiten ihn aber nicht”, sagte Voßkuhle in der Urteilsverkündung in Karlsruhe. (AZ: 2BvR 1685/14 und 2BvR 2631/14)

Als Lehre aus der Finanzkrise werden seit Herbst 2014 die großen Banken im Währungsraum von der Europäischen Zentralbank (EZB) kontrolliert. In Deutschland sind es 21 sogenannte systemrelevante Kreditinstitute, darunter die Deutsche Bank und die Commerzbank. Rund 1400 deutsche Banken und Sparkassen stehen aber weiterhin unter deutscher Finanzaufsicht. Für sie bleiben die Bafin und die Bundesbank zuständig. Zudem wurde eine in Brüssel angesiedelte Behörde zur Abwicklung von Kriseninstituten geschaffen und ein Fonds aufgebaut, der beim Zusammenbruch einer Bank zum Einsatz kommen soll. Der von den Banken gespeiste Fonds hat mittlerweile rund 33 Milliarden Euro eingesammelt. Bis Ende 2023 soll er ein Volumen von rund 60 Milliarden Euro erreichen.

Mehrere Kläger, darunter der Berliner Jurist Markus Kerber, hatten Verfassungsbeschwerde eingereicht, weil damit die im EU-Vertrag von Lissabon festgelegten Kompetenzen unzulässig erweitert worden seien. Diese wurden vom Zweiten Senat unter Vorsitz Voßkuhles zurückgewiesen. Die Aufsicht über die Banken in der Euro-Zone sei nicht vollständig auf die EZB übertragen worden. Umfangreiche Befugnisse verblieben bei den nationalen Aufsichtsbehörden. Bedenken äußerte der Zweite Senat zwar gegen den Ausschuss, der für die einheitliche Abwicklung zahlungsunfähiger Banken zuständig ist. “Eine offensichtliche Kompetenzüberschreitung liegt jedoch nicht vor, sofern die Grenzen der dem Ausschuss zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse strikt beachtet werden”, heißt es in der Urteilsbegründung.