Europas Autobauer treten wegen Corona-Krise auf die Bremse

Employees work at a production line of the electric Volkswagen model ID.3 in Zwickau, Germany, February 25, 2020. REUTERS/Matthias Rietschel

Mailand/Barcelona/Hamburg (Reuters) - Die Corona-Epidemie führt nun auch in der europäischen Autoindustrie zu Einschränkungen in der Produktion.

Als erstes kündigte Fiat Chrysler an, in Italien mehrere Werke verübergehend stillzulegen, um die Ausbreitung der Lungenkrankheit zu hemmen. Die Werke in Pomigliano, Melfi, Atessa und Cassino sollen jeweils zwischen Mittwoch und Samstag an zwei Tagen ruhen, wie der italienisch-amerikanische Autobauer am Mittwoch mitteilte. Die spanische VW-Tochter Seat bereitet die Belegschaft wegen Problemen mit der Lieferkette auf die vorübergehende Freistellung von Personal vor. Bei Volkswagen rechnet der Betriebsrat mit massiven Auswirkungen auf die Arbeit bei dem Autobauer und kritisiert in dem Zusammenhang den Vorstand, von dem er mehr Führung in der Corona-Krise fordert.

Unklar war zunächst, wie stark die Versorgung der europäischen Autofabriken mit Teilen bereits in Stocken geraten ist. Bei Fiat wurde die vorübergehende Stilllegung der Werke eher mit der Eindämmung der Seuche als mit fehlenden Bauteilen begründet. Ein Insider sagte sogar, die Produktionsunterbrechungen seien in keiner Weise Folge lückenhafter Lieferketten. Italien ist besonders hart von der Epidemie getroffen, im ganzen Land gelten inzwischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Bei Seat hieß es, das Werk Martorell in der Nähe von Barcelona laufe derzeit normal. “Es gibt jedoch Risiken, die sich aus Covid-19 ergeben, das die Lieferkette beeinträchtigt hat”, sagte ein Sprecher.

Die VW-Tochter Audi kündigte wegen aktueller Engpässe in der Teilelieferung an, im Werk Brüssel im März im Schnitt nur noch an drei statt fünf Tagen fertigen zu lassen. “Es wurde Kurzarbeit vereinbart, eine für Belgien übliche Vorgehensweise”, teilte Audi mit. Einen Zusammenhang mit dem Coronavirus verneinte der Autobauer. Bereits im Februar hatten Nachschubprobleme bei Batteriekomponenten Audi zu einem vorübergehenden Produktionsstopp seines Vorzeige-Elektroautos e-Tron gezwungen.

DAS HENNE-EI-PROBLEM

Die Corona-Krise, die ihren Ursprung in China hat, trifft die Branche in einer Phase, in der die Pkw-Nachfrage wegen der schwächelnden Konjunktur und der Unsicherheit durch den EU-Austritt Großbritanniens bereits schrumpft. Experten gehen davon aus, dass die Autoproduktion in Europa wegen der Virusausbreitung zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen wird. “Wenn ohnehin weniger Autos verkauft werden, ist es kein Problem, wenn die Produktion sinkt”, sagte dazu ein Arbeitnehmervertreter bei einem der Autobauer.

Der VW-Betriebsrat mahnte “Führung und Verantwortung vom Vorstand” in der Corona-Krise an. Vom Management komme diesbezüglich “zu wenig”. Betriebsratschef Bernd Osterloh nahm das Thema zum Anlass, generell auf Missstände hinzuweisen. “Wir haben zu viele offene Baustellen und zu wenig Führung vom Vorstand”, erklärte er in einem am Mittwoch verbreiteten Flugblatt der Arbeitnehmervertretung. Er vermisse klare Ansagen bei der Frage nach Zuständigkeiten. Als Beispiel nannte Osterloh Probleme beim Anlauf des neuen Golf in achter Generation. Bei dem laufe es “alles andere als rund”. Beim für VW ebenso wichtigen neuen Elektroauto ID.3 sei die Lage nicht viel besser. Insider berichten schon länger von Problemen mit der Software bei den beiden Modellen. “Man hat zuviel auf einmal gewollt mit einer Technik, die nicht ausgereift war”, sagte eine Person mit Kenntnis der Vorgänge.