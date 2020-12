Bundesregierung - Weit entfernt von erhoffter Corona-Trendwende

FILE PHOTO: German Chancellery's Chief of Staff Helge Braun gives a statement on the COVID-19 situation in Berlin, Germany, July 27, 2020. Britta Pedersen/Pool via Reuters/File Photo

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat angesichts der Corona-Infektionszahlen Verschärfungen von Einschränkungen wie etwa in Bayern notwendig genannt.

“Die Zahlen gehen nicht wie erhofft stetig runter”, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Seit ein paar Tagen stiegen sie sogar an. “Das ist weit entfernt von der erhofften Trendwende. Das füllt die Intensivstationen in einem Maße, das wir nicht lange hinnehmen können.” Daher seien Verschärfungen mit Ausgangsbeschränkungen wie in Bayern auch richtig und notwendig. Kanzlerin Angela Merkel stehe in ständigem Austausch mit den Bundesländern. “Das kann jederzeit zu einer Bund-Länder-Beratung auf Chefebene führen”, sagte Seibert zu einem möglichen Spitzengespräch noch vor Weihnachten.