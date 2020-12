Post spricht mit Regierungen über Verteilung von Corona-Impfstoff

Frank Appel, Chief Executive Officer of German postal and logistics group Deutsche Post DHL, casts a shadow at the company's annual news conference in Troisdorf near Bonn, Germany March 10, 2020. REUTERS/Wolfgang Rattay

Düsseldorf (Reuters) - Bei der Deutschen Post könnte bald der Startschuss für die Verteilung von Impfstoffen gegen das Corona-Virus abgegeben werden.

“Wir führen aktuell jeden Tag Gespräche mit Regierungen und Herstellern”, sagte der Chef der Express-Sparte des Konzerns, John Pearson, der Nachrichtenagentur Reuters. Regierungen stellten Fragen mit Blick auf eine Verteilung, Hersteller erörterten mit dem Konzern Spezifikationen für den Transport der Impfstoffe: “Es gibt viele Gespräche und wir stehen bereit”, sagte Pearson: “Es wird viel zu transportieren geben.”

Die Verteilung der Impfstoffe werde voraussichtlich in Wellen über die Bühne gehen - denn nicht alle Mittel der großen Hersteller kämen voraussichtlich gleichzeitig auf den Markt. Regierung werden die Impfstoffe in großen Sendungsvolumen anfordern, einen Teil dieser Transporte werde die auf eilige Sendungen spezialisierte Express-Sparte des Bonner Konzerns übernehmen, sagte er. DHL Express habe Erfahrungen mit dem Transport extrem gekühlter Waren - der Impfstoff von Biontech und Pfizer muss etwa mit einer Temperatur von minus 70 Grad transportiert werden. Dazu würden die Impfstoffe in speziellen Verpackungen geliefert, die die Kühlung sicherten. “Wir transportieren das dann mit unseren Flugzeugen - und dann wird es ausgeliefert”, sagte Pearson. “Wir tun das jeden Tag, wir sind es gewohnt, mit solchen Lieferungen umzugehen”, betonte er.

Als erstes Land der Welt hatte Großbritannien den Impfstoff der Partner Biontech und Pfizer zugelassen. Weitere Impfstoff-Kandidaten stehen in den Startlöchern: Auch der US-Biotechkonzern Moderna hatte zu Wochenbeginn eine bedingte Marktzulassung in der EU beantragt. Die Pharmakonzerne haben dabei bereits mit der Herstellung ihrer Vakzine begonnen. Logistiker wie die Deutsche Post, UPS oder FedEx sowie die Fluggesellschaften stehen in den Startlöchern, um die Verteilung zu sichern.