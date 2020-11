Sachsens Regierungschef warnt vor Klinik-Überlastung - Höchstwert bei Corona-Toten

A man lies in the sun in front of the Skyline of the baroque old town at the river Elbe in Dresden, Germany, September 14, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin (Reuters) - Angesichts eines neuen Höchststands bei den Corona-Todesfällen in Deutschland warnt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vor einer Überlastung des Gesundheitswesens in den kommenden Wochen.

“Die Lage in den Krankenhäusern ist besorgniserregend”, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch dem Nachrichtenradio MDR Aktuell. “Wir werden auf diesem hohen Niveau, was wir jetzt haben, nicht über den Winter kommen.” Die medizinische Versorgung könne auf diesem hohen Niveau nicht gewährleistet werden. “Krankenhäuser sind dann nicht mehr in der Lage, für einen Patienten mit Herzinfarkt oder Schlaganfall immer und zu jeder Zeit ein Intensivbett bereit zu haben.”

Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch 410 Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden und damit so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Der bisherige Höchstwert lag Mitte April bei 315 Toten, vor einer Woche meldete das RKI 305 Tote, am 2. November zu Beginn des Teil-Lockdwons waren es 49. Insgesamt sind damit in Deutschland 14.771 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg binnen 24 Stunden um 18.633 auf 961.320. Das sind rund 1000 mehr als vor einer Woche und etwa 5000 weniger als beim Höchstwert am vorigen Freitag. Etwa 656.400 Menschen gelten als genesen.

Kretschmer bemängelte, es gebe noch immer “ein hohes Infektionsgeschehen, was durch Unachtsamkeit und Leichtsinn passiert”. Bund und Länder beraten am Nachmittag über eine Verlängerung des Teil-Lockdowns und weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.