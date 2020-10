Beherbergungsverbot nun doch nicht vor dem Bundesverfassungsgericht

The building of the German Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof) is seen in Karlsruhe, Germany April 21, 2017. German police arrest a man suspected of planting explosives targeting the bus of soccer team Borussia Dortmund last week, the office of the German federal chief prosecutor says. REUTERS/Ralph Orlowski

Karlsruhe (Reuters) - Das Bundesverfassungsgericht muss nun doch nicht über das in Schleswig-Holstein geltende Beherbergungsverbot entscheiden.

Das Gericht teilte am Montag mit, dass ein entsprechender Eilantrag wieder zurückgezogen worden sei. Am Freitagabend hatte eine Familie aus Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen das Karlsruher Gericht angerufen, weil sie nicht nach Sylt einreisen konnte, um dort ihren Urlaub zu verbringen.

Das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein hatte das in dem Bundesland geltende Beherbergungsverbot am 15. Oktober im Eilverfahren betätigt. Diese Entscheidung wollte die Familie vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu Fall bringen. Die Gründe, wieso der Antrag jetzt wieder zurückgenommen wurde, waren zunächst nicht bekannt.

Das Beherbergungsverbot besagt, dass Gäste aus Städten und Regionen mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen nur bei Vorlage eines negativen Tests in Unterkünften übernachten dürfen. Es gilt inzwischen in vielen Bundesländern nicht mehr. Nachdem die Oberverwaltungsgerichte in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Berlin-Brandenburg das Beherbergungsverbot in Eilverfahren für unverhältnismäßig erklärt hatten, verzichteten Bayern, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Sachsen darauf, es weiterhin anzuwenden. Auch Mecklenburg-Vorpommern will es aufheben. Einige Bundesländer, wie Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Berlin, hatten es erst gar nicht erlassen.