Eilantrag gegen Beherbergungsverbot scheitert vor Verfassungsgericht

Karlsruhe (Reuters) - Schleswig-Holstein kann Touristen ohne negativen Coronatest weiterhin die Übernachtung verbieten.

Das Bundesverfassungsgericht nahm am Donnerstag den Eilantrag einer Familie aus Tübingen gegen das umstrittene Beherbergungsverbot wegen formaler Mängel nicht zur Entscheidung an. Zur Begründung hieß es, die Antragsteller hätten nicht dargelegt, “warum es ihnen nicht möglich wäre, einen Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu erlangen.” Der Antrag sei unzureichend begründet und deshalb unzulässig. Eine inhaltliche Entscheidung, ob die Regelung verhältnismäßig und mit dem Grundgesetz vereinbar ist, trafen die Karlsruher Richter allerdings nicht.

Nach dem in Schleswig-Holstein geltenden Beherbergungsverbot dürfen Touristen aus Risikogebieten nur dann in dem Bundesland übernachten, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Da die Stadt Tübingen Risikogebiet ist, muss die Familie nun einen Negativtest vorlegen, wenn sie den geplanten Urlaub auf der Nordsee-Insel Sylt antreten will.

Das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein hatte das Beherbergungsverbot am 15. Oktober bestätigt. In mehreren anderen Bundesländern war es dagegen von den Oberverwaltungsgerichten als unverhältnismäßig gekippt worden.