Schulen und Kontaktauflagen - Bund und Länder ringen um Corona-Kurs

The German Chancellery is reflected in the water at dusk in Berlin, August 14, 2015. REUTERS/Stefanie Loos

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten ringen um möglicherweise schärfere Corona-Maßnahmen.

Die weitere Schließung von Gastronomie und Einzelhandel bis Ende Januar ist nach Informationen aus Verhandlungskreisen mittlerweile unstrittig. Weiter ungeklärt sei aber, ob es regionale Schulöffnungen nach dem 10. Januar und schärfere Kontaktbeschränkungen geben solle, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Verhandlungskreisen. Die Beratungen beginnen am Dienstag um 13.00 Uhr (MEZ) und damit zwei Stunden später als ursprünglich geplant. In Vorgesprächen sei es auch um einen Vorschlag der Max-Planck-Forscherin Viola Priesemann gegangen, den Bewegungsradius von Personen auf fünf Kilometer zu begrenzen, hieß es in den Kreisen. Dies stoße aber in den meisten Bundesländern auf Widerstand. Auch der Streit um die Impfpolitik soll angesprochen werden.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Dienstag 11.897 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Infizierten in Deutschland stieg damit auf knapp 1,79 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte um 944 auf 35.518 zu. Das RKI gab die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz mit 134,7 an. Sie beschreibt, wie viele Menschen pro 100.000 Personen sich innerhalb einer Woche rechnerisch anstecken. Bund und Länder hatten als Zielmarkte den Wert 50 ausgegeben.

Wegen der Sorge vor einer Ausbreitung der aus Großbritannien kommenden Coronavirus-Mutation müsse darüber geredet werden, ob Kontaktbeschränkungen weiter verschärft werden sollten, sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), in der ARD. Die Virusmutation B117 gilt als sehr viel ansteckender und sorgt in Großbritannien derzeit dafür, dass die Zahl der Neuinfektionen in die Höhe schießt. Premierminister Boris Johnson verschärfte deshalb den Lockdown. Der Charite-Virologe Christian Drosten verwies in einer Expertenanhörung mit Merkel und einigen Ministerpräsidenten nach Teilnehmerangaben auch auf die Gefahr einer zweiten Virusmutation, die sich in Südafrika stark ausgebreitet hat.

RAMELOW: “WIR WERDEN ES SCHÄRFER ANGEHEN MÜSSEN”

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow setzte sich für strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronakrise ein. Dies sei der einzige Weg, um die Zahlen herunterzubekommen, sagte er im Deutschlandfunk. Er selbst habe zu lange gedacht, dass mit “einem soften Lockdown” ein “Wellenbrecher” gelinge. Thüringen weist neben Sachsen besonders hohe Infektionszahlen auf.

Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen brachte auch die Anhörung der Experten am Montagabend keine Klarheit über das Vorgehen bei Schulen. Während Virologen sich dafür einsetzten, die Schulen weiter komplett geschlossen zu halten, plädierte der Leiter der Kinderklinik des Universitätsklinikums Dresden, Reinhard Berner, für eine Öffnung. Die Kultusminister der Länder hatten am Montag einen Stufen-Plan vorgelegt. Er soll es einzelnen Ländern ermöglichen, einen Präsenzunterricht für die Klassen eins bis sechs wieder zuzulassen, wenn die Infektionslage dies jeweils erlaube. Alle anderen Schulklassen sollten aber auf jeden Fall zu Hause unterrichtet werden.

In der Debatte über Schulöffnungen und ein Gesamtpaket hatte Kanzlerin Merkel nach Teilnehmerangaben in der Runde mit Experten am Montagabend darauf verwiesen, dass etwa Frankreich rigide Ausgangsbeschränkungen verhängt habe. Sie habe die Ministerpräsidenten rhetorisch gefragt “Wollen wir das?” Merkel hatte in den vergangenen Wochen mehrfach für härtere Maßnahmen in anderen Bereichen und auch Schulschließungen plädiert, um rigide und schwer zu kontrollierende Einschränkungen der Bewegungsfreiheit für ganz Deutschland vermeiden zu können. Die Länder sind zuständig für die Verhängung der Corona-Beschränkungen.

Nach der scharfen Kritik aus der SPD an Gesundheitsminister Jens Spahn soll die Bund-Länder-Runde auch über das Impfthema sprechen. Die SPD-Länder fordern in einem umfangreichen Fragenkatalog Aufklärung von Spahn (CDU) zur Versorgung mit Impfstoffen, wie aus dem Reuters vorliegenden Papier hervorgeht. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach auf Twitter von einem “billige Manöver im Superwahljahr”. Spahn wiederum will von den Ländern klarere Regeln zur derzeitigen Impfung von Risikogruppen.