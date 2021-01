Entwurf - Bund und Länder verschärfen Corona-Maßnahmen

People visit the Brandenburg Gate after after snowfall in Berlin, Germany, January 3, 2021. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin (Reuters) - Bund und Länder wollen die Corona-Maßnahmen weiter verschärfen.

Das geht aus dem Beschlussentwurf für das Spitzengespräch von Kanzlerin Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen sollen etwa die Kontaktbeschränkungen verschärft werden. “In Erweiterung der bisherigen Beschlüsse werden private Zusammenkünfte nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet”, heißt es in dem Entwurf.

Zudem soll in Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weitere lokale Maßnahmen ergriffen werden. Dabei ist an die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer rund um den Wohnort gedacht. In dem Entwurf ist noch offen, ob diese Maßnahmen nur “geprüft” oder “angeordnet” werden sollen. Diese Beschränkung soll dann gelten, sofern kein triftiger Grund vorliegt. “Einkaufen, Reisen und tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen Grund dar”, heißt es.

Zudem wollen Bund und Länder allen Bewohnerinnen und Bewohnern von stationären Pflegeeinrichtungen noch im Januar ein Impfangebot machen. Man wolle die Produktionskapazitäten von Impfstoff in Deutschland wie bei der Firma Biontech in Marburg ausbauen. “Der Bund wird auch darüber hinaus mit den Herstellern darüber sprechen, wie schnellstmöglich weitere Produktionskapazitäten für Impfstoffe aufgebaut werden können”, heißt es in der Vorlage.