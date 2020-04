CSU-Generalsekretär - Müssen "Phase des Durchstartens" in Blick nehmen

Christian Social Union (CSU) logo is pictured in Munich, Germany July 1, 2018. REUTERS/Michaela Rehle

Berlin (Reuters) - Deutschland verlässt nach Einschätzung von CSU-Generalsekretär Markus Blume die “akute Phase” der Coronakrise.

“Notwendig ist, dass wir verstärkt die Phase des Durchstartens in den Blick nehmen”, sagte Blume am Mittwoch mit Blick auf den Wirtschaftseinbruch. Es werde immer deutlicher, dass es ohne ein Konjunkturprogramm für das Land nicht gehen werde. Dazu gehöre neben Konsumanreizen wie einer “Innovationsprämie” für Autos auch eine steuerliche Entlastung. Blume fordert dabei die “komplett vorgezogene Soli-Abschaffung”. Bisher hatte die Koalition eine Abschaffung des Soli für rund 90 Prozent der Steuerzahler zum 1. Januar 2021 beschlossen. Die SPD fordert das Vorziehen dieser Maßnahmen auf den 1. Juli. Die CSU will wie Teile der CDU die Komplettabschaffung zu diesem Zeitpunkt, um gegen die Konsumzurückhaltung anzugehen.

Vor dem Bund-Länder-Gespräch über weitere Öffnungsschritte in der Coronakrise am Donnerstag warnte der CSU-Generalsekretär gleichzeitig vor “einfachen Lösungen” angesichts der Entspannung bei den Zahlen der Neuinfektionen. “Corona ist eine hochkomplexe und hoch gefährliche Krise”, mahnte er. “Wir dürfen nicht auf einen Kurs der Fahrlässigkeit einschwenken.” Die Gefahr eines Rückfalls bei der Eindämmung des Virus sei nicht gebannt. Am Donnerstag werden Kanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten über weitere Schritte beraten. Dazu gehören mögliche Lockerungen der Beschränkungen etwa für Religionsgemeinschaften, Kitas, den Sport und eine Überarbeitung der Regeln für den Einzelhandel.