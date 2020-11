EZB-Direktor - Deutsche Wirtschaft kann im vierten Quartal wachsen

FILE PHOTO: The European Central Bank logo. Frankfurt, Germany, January 23, 2020. REUTERS/Ralph Orlowski/File Photo

Berlin (Reuters) - EZB-Direktor Yves Mersch traut der deutschen Wirtschaft ungeachtet des laufenden Teil-Lockdowns ein Wachstum im vierten Quartal zu.

Für die Euro-Zone insgesamt sei dies schwierig, ihre größte Volkswirtschaft Deutschland könne es aber schaffen, sagte der Luxemburger der “Financial Times” (Mittwochausgabe). Die deutsche Wirtschaft hatte sich im Sommerquartal von der Corona-Rezession im ersten Halbjahr erholt und eine Rekordwachstum von 8,5 Prozent geschafft.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will im Tagesverlauf mit den 16 Ministerpräsidenten der Länder über eine Ausdehnung des Teil-Lockdowns in den Dezember hinein entscheiden. Es wird erwartet, dass die seit November geltenden Maßnahmen verlängert werden und damit Restaurants, Freizeit- und Kultureinrichtungen geschlossen bleiben. Viele Ökonomen deshalb davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im Schlussquartal schrumpft - zumal viele Handelspartner in Europa unter der Pandemie stark leiden, was die Nachfrage nach deutschen Exportgütern dämpfen dürfte.