Corona-Zahlen sinken im Vergleich zur Vorwoche - aber nur leicht

FILE PHOTO: People wearing protective masks walk past a damaged sign advising to wear a nose and mouth cover as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues in Frankfurt, Germany, November 16, 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland sinkt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Vergleich zur Vorwoche - aber nur leicht.

Das RKI meldete am Mittwoch 17.561 übermittelte Positivtests binnen 24 Stunden. Das ist mehr als am Montag und Dienstag. Aber im Vergleich zu den jeweiligen Tagen der Vorwoche ist der Wert jeweils etwas niedriger. Die Zahl der Corona-Toten ist erneut gestiegen, auf 305 innerhalb eines Tages. Damit haben sich insgesamt 833.307 Menschen in Deutschland nachweislich infiziert, 13.119 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. Die Werte für die Zahl der Intensivpatienten und der Todesfälle verändern sich zeitversetzt zur Zahl der Neuinfektionen, weil schwere Krankheitsverläufe meist erst zwei bis vier Wochen nach der Ansteckung auftreten. Als genesen gelten rund 546.500 Menschen.

Auch die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz ist dem RKI zufolge erneut gesunken. Danach haben sich in Deutschland in den vergangenen sieben Tagen durchschnittlich durch alle Kreise 138,9 Personen pro 100.000 Einwohner neu angesteckt. Dies ist der dritte Rückgang in Folge. Seit dem 30. Oktober lag der Wert jeweils über 100. Der neue Wert ist aber weiter weit von der Zielmarke von Bund und Ländern entfernt. Sie wollen die Sieben-Tages-Inzidenz wieder unter die Schwelle von 50 drücken. Nur dann sei eine Nachverfolgung der Infektionsketten durch die Gesundheitsämter möglich, argumentieren Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten. Sollte der Wert bis zum 25. November nicht deutlich Richtung 50 sinken, sollen weitere Corona-Maßnahmen verhängt werden.