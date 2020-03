Mehrere Bundesländer schließen Schulen und Kindergärten

Students raise their hands during a lesson with geography teacher Dinar Pamukci at Hesse's largest high school, Karl-Rehbein-Schule, amid authorities' discussions whether schools should close nationwide due to the coronavirus disease (COVID-19), in Hanau, Germany March 13, 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Berlin (Reuters) - Mehrere Bundesländer haben am Freitag angekündigt, die Schulen und Kindergärten ab kommender Woche bis zum Ende der Osterferien im April zu schließen.

Die Landesregierungen Bayerns, Niedersachsens und des Saarlands beschlossen entsprechende Schritte. Berlins Bürgermeister Michael Müller ordnete nach Medienberichten eine stufenweise Schließung ab Montag an. Zudem solle der öffentliche Nahverkehr in der Hauptstadt eingeschränkt werden. Andere Landesregierungen wie in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wollen noch im Lauf des Tages in Sonderkabinettsitzungen über weitere Schritte beraten. Die Entscheidungen folgen dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsexperten am Donnerstagabend. Merkel habe dabei von der größten Bewährungsprobe seit “50 oder 70 Jahren” gesprochen, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in München.

In Deutschland wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bis Donnerstagabend 2369 “labor-bestätigte” Fälle von Coronavirus-Infektionen gezählt - ein deutlicher Anstieg von rund zehn Prozent gegenüber dem Vortag. RKI-Präsident Lothar Wieler sprach von einer “sehr dynamischen” Entwicklung. Bislang seien in Deutschland sechs Menschen verstorben, die infiziert waren. Diese Zahl ist erheblich niedriger als in anderen großen EU-Staaten.

Während andere europäische Länder wie Frankreich und Belgien Schulschließungen bereits beschlossen hatten, folgen im föderalen Deutschland nun die Länder. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans kündigte an, dass eine Notversorgung der Betreuung für Familien sichergestellt werden soll. Bereits am Donnerstagabend war aber betont worden, dass nicht alle Bundesländer dieselben Maßnahmen ergreifen würden. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff etwa verwies auf die unterschiedlichen Situationen in verschiedenen Teilen Deutschlands und auch Unterschiede zwischen Städten und ländlichen Gebieten. Deshalb hatte man sich auf eine gemeinsame Empfehlung von Bund und Ländern geeinigt, die die besonderen regionalen Gegebenheiten mit in betracht ziehen müsse. Im Osten und Norden etwa sind die Fallzahlen bisher sehr viel geringer als im Westen und Süden.

“HOHES MAß AN GESELLSCHAFTLICHEM ZUSAMMENHALT”

Kanzlerin und Ministerpräsidenten plädierten in einer gemeinsamen Erklärung dafür, soziale Kontakte auf ein Mindestmaß herunterzufahren, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Deshalb sollen auch Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern abgesagt werden. Damit will man Zeit gewinnen, um die Krankenhäuser besser auf eine steigende Zahl an Coronavirus-Erkrankten einzustellen. So soll die Zahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten deutlich über die derzeit bestehenden 28.000 Betten aufgestockt und für die Behandlung von Coronavirus-Fälle vorbereitet werden.

Söder kündigte an, Krankenhäuser erhielten die Garantie, dass ihnen bei der Umstellung auf Intensivbetten keine finanziellen Nachteile entstünden. Bayern stelle einen Betrag von 50 Millionen Euro auch für die Anschaffung zusätzlicher medizinischer Ausrüstung bereit. An den für Sonntag geplanten Kommunalwahlen will die bayerische Landesregierung festhalten.

Parallel zu den den Alltag einschränkenden Maßnahmen appellierten mehrere Politiker an das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung. “Jetzt ist ein hohes Maß an gesellschaftlichem Zusammenhalt erforderlich”, mahnte Söder. Saarlands Regierungschef Hans warnte vor Panik, für die es keinen Grund gebe.

Anders als etwa Tschechien oder Österreich wurden in Deutschland bisher keine Reisebeschränkungen an den Grenzen beschlossen. Hans begründete die Schließung von Schulen und Kindergärten im Saarland aber auch mit der Grenzlage zu Frankreich und Luxemburg. “Allen Pendlern aus der Region Grand-Est wird empfohlen, bis auf weiteres zu Hause zu bleiben und dazu mit ihrem Arbeitgeber im Saarland in Kontakt zu treten”, sagte der CDU-Politiker mit. Frankreichs Regierung warnte dagegen vor übertriebener Sorge im Grenzgebiet. Zur Region Grand Est gehörten zehn Departements, von denen aber nur in einer einzigen (Haut-Rhin) besondere Maßnahmen nötig seien.